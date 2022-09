Augsburger Panther verpflichten Angreifer Terry Broadhurst

Terry Broadhurst spielt ab sofort für den AEV. Der 33-jährige Amerikaner kommt aus der zweithöchsten Eishockey-Liga Nordamerikas zu den Panthern.

Die Augsburger Panther haben den Angreifer Terry Broadhurst verpflichtet. Der Amerikaner kommt rund eine Woche vor Beginn der neuen Saison in der Deutschen Eishockey Liga zum AEV, wie der Verein am Freitag mitteilte. Der 33-Jährige hat bisher in der American Hockey League, der zweithöchsten Eishockey-Liga Nordamerikas, gespielt. In seiner Profilaufbahn hat er laut Mitteilung des AEV 344 Spiele in der AHL bestritten und 162 Scorerpunkte gesammelt. Broadhurst kam auch schon in der East Coast Hockey League zum Einsatz (61 Spiele, 19 Tore und 33 Assists).

Terry Broadhurst spielte bereits im Curt-Frenzel-Stadion

Von 2015 bis 2017 spielte er in Europa, zunächst für Skellefteå AIK und Brynäs IF (51 Spiele, sechs Tore und elf Assists), dann für KooKoo in der finnischen Liiga (53 Spiele, 14 Tore und 22 Assists). Das Curt-Frenzel-Stadion kennt Broadhurst bereits, da er 2015 für den Deutschland Cup in die US-Auswahl berufen wurde und für drei Spiele - gemeinsam mit Drew LeBlanc - auf Augsburger Eis spielte.

"Mit Terry Broadhurst bekommen wir einen zuverlässigen Veteranen mit großer Spielübersicht und Passgeberqualitäten. Er ist ein guter Teamkollege, der auch Führungsaufgaben in unserer Kabine übernehmen soll", äußerte Augsburgs Coach Peter Russell. Die Panther eröffnen ihre DEL-Saison am kommenden Freitag bei den Iserlohn Roosters. Zur Vertragslaufzeit machten die Panther keine Angaben. (AZ, dpa)

