Panther sagen Heimspiel gegen Mannheim wegen vieler Corona-Fälle ab

Ein Großteil der AEV-Spieler ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Augsburger Panther können somit nicht aufs Eis – für mindestens ein Spiel.

Es hatte sich bereits am Dienstagvormittag angedeutet, als lediglich sechs Feldspieler der Augsburger Panther das Abschlusstraining für das geplante Match am Mittwoch bestritten. Der überwiegende Teil der Mannschaft durfte sich nicht die Schlittschuhe anziehen, sondern wurde nach einem PCR-Test wieder nach Hause geschickt und sollte sich vorsichtshalber in Isolation begeben.. Bis am späten Dienstagabend die Testergebnisse vorlagen. Nun steht fest, dass die Augsburger das geplante Heimspiel am Mittwoch um 19.30 gegen die Adler Mannheim im Curt-Frenzel-Stadion nicht austragen können.

Nachdem sich bereits Henry Haase, Niklas Länger, Chad Nehring, David Stieler und Scott Valentine nach positiven SARS-CoV-2-Tests in Isolation befinden, wurden im Nachgang zum Auswärtssieg in Straubing neben Cheftrainer Serge Pelletier auch die Spieler Michael Clarke, Magnus Eisenmenger, Max Eisenmenger, Jesse Graham, Dennis Miller, Adam Payerl und der verletzte Vinny Saponari positiv getestet.

Brad McClure und T.J. Trevelyan unverändert nicht einsatzfähig

Dazu sind Colin Campbell, Matt Puempel, John Rogl und Marco Sternheimer symptomatisch, Sternheimer wurde am heutigen Morgen positiv schnellgetestet. Weitere Testergebnisse sind ausstehend. Dazu kommen die Ausfälle der Langzeitverletzten Samir Kharboutli und Michael Gottwald.

Nach überstandenen Infektionen sind auch Brad McClure und T.J. Trevelyan unverändert nicht einsatzfähig. Sie befinden sich im Return to Play-Protokoll bei Mannschaftsarzt Vladislav Trivaks.

Insgesamt sind zu viele Profis positiv getestet. Selbst das Notkontingent von zehn Feldspielern und einem Torhüter, das die DEL-Liegenleitung als spielfähige Mannschaft ausgegeben hat, können die Augsburger nicht stellen.

Lesen Sie dazu auch

Augsburger Panther werden wohl nicht alle Vorrundenspiele durchbringen

Wann das Spiel gegen die Adler Mannheim noch nachgeholt werden kann, ist aktuell noch nicht abschließend entschieden. Auch die Partien am Wochenende sind gefährdet. Am Freitag sollte die Mannschaft von Trainer Serge Pelletier bei den Eisbären Berlin antreten. Am Sonntag ist das nächste Heimspiel der Augsburger gegen die Fishtown Pinguins Bremerhaven vorgesehen. Ob das Team spielfähig ist, muss unter der Sicherstellung der Gesundheit aller Infizierten und Erkrankten kurzfristig in enger Abstimmung mit Teamarzt Trivaks und den lokalen Behörden entschieden werden.

Mit den Spielausfällen steht darüber hinaus fest, dass die Panther wohl nicht alle geplanten 56 Vorrundenspiele durchbringen werden. Zwar hat die Deutsche Eishockey-Liga vor kurzem die Punktspielsaison um ein Woche verlängert. Doch auch das wird wohl nicht reichen, um alle Partien auszutragen. In diesem Fall entscheidet der Punktequotient über die endgültige Platzierung.