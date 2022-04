Serge Pelletier und sein Trainerteam verlassen den AEV

Es brennt lichterloh im Augsburger Eishockey. Der sonst so besonnene Lothar Sigl hat über die letzten Jahre hinweg doch zunehmend den Überblick verloren. Was ihn früher auszeichnete - seine eiserne Sparsamkeit und der langfristige Blick auf die Finanzen - ist verloren gegangen. Sportliche Erfolge und ein stark besuchtes Curt-Frenzel-Stadion haben zu Übermut geführt. Für Corona kann er nichts. Aber schon vorher wurde immer öfter die Schatulle geöffnet, um in vermeintlich professionelle Rahmenbedingungen zu investieren. Dabei hat man nur vergessen, Kompetenz aufzubauen. Es ist eine Ansammlung von Mitläufern entstanden - vom Trainerstab bis in die Geschäftsstelle. Jetzt hat Sigl wieder das letzte Wort, weil ihm echte Mitstreiter fehlen. Dem AEV hat er längst die Gelder gestrichen. Dem Nachwuchs laufen die Trainer reihenweise davon. Bei den Panthern macht er 'tabula rasa'. Das wirft das Augsburger Eishockey um 15 Jahre zurück! Die Wirtschaftlichkeit der Panther ist in erheblicher Schieflage. Sponsoren, VIPs und auch normale Zuschauer warten für ihre Zahlungen aus der Coronazeit auf Gegenleistung. Das Geld ist ausgegeben und fehlt in der kommenden Spielzeit. Sigl, der sich ja gerne als Held der Arbeit bezeichnet, macht was er in ähnlich schwierigen Zeiten schon immer gemacht hat: einen rigiden Sparkurs einschlagen. Was mir dabei aber Sorge bereitet, Sigl ist keine 40 mehr, gesundheitlich angeschlagen, dachte eigentlich ans Aufhören. Wird er den Kraftakt meistern können? Sein Freund Larry Mitchell wird ihm helfen können. Er kann das Amt des Cheftrainers samt Sportmanagers in einer Person vereinen. Zudem ist er relativ preiswert zu haben. Auch beim Staff kommt Mitchell mit weit weniger Personal aus, hat gute Kontakte zu günstigen Importspielern und arbeitet rund um die Uhr. Ob das aber reicht, vermag ich zu bezweifeln. Ich hoffe, ich täusche mich.

Antworten Melden Permalink