AEV gewinnt Panther-Duell gegen den ERC Ingolstadt

Augsburg betreibt gegen Ingolstadt Wiedergutmachung und genießt nach Verlängerung das Gefühl eines Derby-Sieges. Entscheidend ist ein starkes letztes Drittel.

Das Ziel war klar: Nicht noch einmal so ein Debakel wie beim vorigen Derby gegen den ERC Ingolstadt. Das hatte mit einer 0:5-Klatsche im Curt-Frenzel-Stadion geendet und war Auslöser eines Stimmungsboykotts der Ultras, der bis zum Saisonende anhalten soll. Auch an diesem Sonntagnachmittag kam, abgesehen vom gut gefüllten Gästefanblock, erst einmal kaum Stimmung auf. Am lautesten war es noch, als sich Stadionsprecher Ingo Weighardt nach sechswöchiger Verletzungspause zurückmeldete und mit Applaus begrüßt wurde. Auch auf seinem Wunschzettel dürfte Wiedergutmachung ganz oben gestanden haben. Ein Wunsch, der ihm erfüllt wurde. Augsburg präsentierte sich im Panther-Duell stark verbessert und gewann mit 5:4 (0:1, 1:2, 3:1, 1:0) nach Verlängerung. Da es für diesen Sieg aber nur zwei Punkte gab ist nun sicher, dass Augsburg nicht mehr Platz 14 und damit die Nicht-Abstiegszone erreichen kann.

1:11 hatte vor der Partie das Torverhältnis aus den bisherigen drei Aufeinandertreffen gelautet, die aus Augsburger Sicht alle verloren gingen. Das Bemühen, diese Bilanz aufzuhübschen, war den Gastgebern deutlich anzumerken. Trainer Kai Suikkanen musste dabei auf die verletzten David Stieler, Matt Puempel und Wade Bergman verzichten. Brady Lamb dagegen saß als überzähliger Profi auf der Tribüne und fehlte erstmals in dieser Saison. Seinen Job als Kapitän übernahm Henry Haase.

Augsburg spielte Defensiv, Ingolstadt war wenig offensiv

Anders als zuletzt begann Augsburg aus einer stabilen Defensive und ließ erst einmal wenig zu. Ingolstadt auf der anderen Seite brannte kein Offensivfeuerwerk ab. Das Ergebnis war ein über weite Stecken biederes erstes Drittel mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. Eine davon nutzte Jerome Flaake zur 1:0-Führung für die Gäste aus Oberbayern (12.). Augsburg dagegen tat sich immer wieder schwer, einen geordneten Spielaufbau hinzubekommen. Die Ingolstädter störten früh und verteidigten geschickt.

23 Bilder Vier Trainer, viele Tiefs und wenig Hochs: Das war das AEV-Jahr 2022 Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Nach der ersten Pause war es zunächst Wojciech Stachowiak, der den ERCI mit 2:0 in Führung brachte (23.), ehe Marcel Barinka auf 1:2 verkürzte (26.). Jetzt war es wieder eine ausgeglichene Partie, in der sich die gastgebenden Panther als gleichwertiger Gegner präsentierten. Trotzdem hatte man zu diesem Zeitpunkt kaum das Gefühl, Ingolstadt laufe Gefahr, seinen Vorsprung zu verlieren. Das unterstrich Ty Ronning mit dem 3:1 (28.) aus dem Gewühl vor Markus Keller, der im Tor des AEV stand. Dessen Gegenüber Kevin Reich musste dann aber erneut den Anschlusstreffer hinnehmen. Einen harmlosen Schuss von Samuel Soramies ließ er zum 2:3 passieren (43.). Als Blaz Gregorc dann auch noch zum 3:3 ausglich (48.), keimte Hoffnung im Curt-Frenzel-Stadion auf. Mitten hinein in die Aufbruchstimmung traf Ingolstadts Louis Brune zum 3:4 (49.).

Er ist mit dem Augsburger Eishockey verbunden wie wenige andere: Milan Sako beobachtet die Augsburger Panther seit Jahrzehnten als Sportredakteur, früher stand er sogar selbst für den AEV auf dem Eis. Im Kurzinterview spricht er über die Abstiegsangst beim AEV. Er erklärt, was ein Fall in die DEL2 finanziell bedeuten würde und was dem Verein aus sportlicher Sicht unabhängig von der Liga helfen würde.

Nach der Verlängerung gelang dem AEV der Derby-Sieg

Doch diesmal brachen die Panther nicht auseinander. Ganz im Gegenteil: Sie schlugen zurück. Ryan Kuffner traf zum 4:4 (52.). Jetzt war es tatsächlich: ein Derby. Mit Kampf und Leidenschaft. Eigenschaften, die man beim AEV zu oft vermisst hatte in dieser Saison. Es ging in die Verlängerung. Applaus von den Rängen. Auch das ein seltenes Erlebnis. Und als Terry Broadhurst zum Sieg traf (65.) war kurzzeitig all der Frust vergessen, denn Derby-Siege, so selten sie auch sind, zählen doppelt.

Augsburger Panther Keller – Gregorc, Haase; Sacher, Länger; Warsofsky, Rogl – Wännström, Soramies, Kuffner; Broadhurst, LeBlanc, Payerl; Saponari, Johnson, Barinka; Volek, Clarke, Trevelyan

Tore 0:1 Flaake (12.), 0:2 Stachowiak (23.), 1:2 Barinka (26.), 1:3 Ronning (28.), 2:3 Soramies (43.), 3:3 Gregorc (48.), 3:4 Brune (49.), 4:4 Kuffner (52.), 5:4 Broadhurst (65.)