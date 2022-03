1:2 nach Overtime: Viele Emotionen und ein Punkt für Augsburg

Die Panther und München liefern sich ein packendes Match, das die Oberbayern mit 2:1 in der Verlängerung gewinnen. AEV-Stürmer Stieler wird ins Krankenhaus gebracht.

Viele Emotionen, ein übles Foul und am Ende siegten die Gäste mit 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) nach Verlängerung. Das alles bot ein packendes Eishockeymatch vor 3680 Zuschauern im Curt-Frenzel-Stadion zwischen den Augsburger Panthern und dem EHC Red Bull München. Der AEV durfte immerhin einen Zähler im Abstiegskampf verbuchen.

In den Duellen gegen München geht es um mehr als Punkte. Es ist das Kräftemessen zwischen dem DEL-Gründungsmitglied aus der ältesten Eishockey-Stadt Deutschlands und dem mit Red-Bull-Millionen gefütterten Großstadt-Klub. Zwar kennen sich einige Profis aus beiden Kadern gut aus gemeinsamen Zeiten und gehen hin und wieder gemeinsam zum Essen. Auf dem Eis wird dennoch kräftig ausgeteilt und um jeden Zentimeter Eis gerungen. Manchmal auch mit überharten Mitteln wie in der siebten Minute, als EHC-Kapitän Patrick Hager den Augsburger Mittelstürmer mit der Schulter am Kopf erwischte. AEV-Angreifer Thomas J. Trevelyan schnappte sich Hager zum Zweikampf, die Gemüter beruhigten sich bald. Für Stieler war das Match jedoch schmerzhaft beendet. Der Tscheche mit deutschem Pass wankte auf Gummibeinen wie ein ausgeknockter Boxer von zwei Teamärzten gestützt in die Umkleide. Wenig später wurde der 33-Jährige mit einem Krankenwagen für eingehende Untersuchungen in eine Klinik gebracht.

Nach Foul an AEV-Stürmer Stieler: Hager muss frühzeitig runter

Übeltäter Hager musste frühzeitig zum Duschen. Der Nationalstürmer kassierte fünf Strafminuten plus eine Spieldauerstrafe. Aus der langen Strafzeit konnten die Panther jedoch kein Kapital schlagen. Das Überzahlspiel wirkte, gewiss auch durch die überlange Corona-Zwangspause des AEV, noch ein wenig eingerostet. Vielmehr blieben die Oberbayern mit einigen Kontern gefährlich.

In der 17. Minute klappte das Powerplay dann doch. Einen Schuss von Matt Puempel fälschte Trevelyan unhaltbar für EHC-Torwart Henrik Haukeland zum 1:0 ins Netz ab. Die Augsburger, die mit vier Sturmreihen und sieben Verteidigern wieder ihr komplettes Personal aufs Eis bringen konnten, liefen mit Leidenschaft und Herz an. München hielt kraftvoll dagegen. Alle Zutaten für ein hochklassiges Eishockeyspiel. Die Panther zeigten ein ganz anderes Gesicht als beispielsweise beim 0:5-Heimdebakel gegen Wolfsburg.

AEV kann den Favoriten aus München ärgern

Im zweiten Drittel verpasste es Michael Clarke nur knapp, auf 2:0 zu erhöhen, als der Mittelstürmer den Pfosten traf. Im zweiten Abschnitt kamen jedoch die Gäste immer besser ins Rollen. Zunächst glich Filip Verejcka nach traumhafter Vorarbeit von Ex-Nationalstürmer Philip Gogulla in der 31. Minute zum 1:1 aus. Danach bekam Olivier Roy im Panther-Tor mehr zu tun, als dem Franko-Kanadier lieb sein konnte. Angriff auf Angriff liefen die Münchner und spielten nun ihre individuelle Klasse aus. Die dickste Chance ließ Austin Ortega aus, als der EHC-Angreifer nach einem Solo am grätschenden Roy scheiterte.

Augsburg musste zittern. Das Publikum spürte, dass die Partie auf der Kippe stand und ging mit. Jeder Befreiungsschlag wurde beklatscht. Die Münchner dominierten, doch es blieb nach 60 Minuten beim 1:1. Nach nur 29 Sekunden der Verlängerung gelang Zachary Redmond das 2:1. Den Panthern blieb immerhin ein Zähler und die Genugtuung, den Favoriten geärgert zu haben.

Augsburg Roy - Haase, Graham; Lamb, Rogl; Valentine, Bergman; Länger - Payerl, LeBlanc, Puempel; Campbell, Nehring, Clarke; McClure, Stieler, Trevelyan; Magnus Eisenmenger, Maximilian Eisenmenger, Miller