2G, Maskenpflicht, Aufkleber: Das müssen AEV-Stadiongänger jetzt wissen

Am Mittwoch empfangen die Augsburger Panther Mannheim - hier greifen erstmals die neuen Regelungen der Staatsregierung. Was Stadiongänger wissen müssen.

Neue Corona-Verordnung, neue Regeln: Wer künftig ein Heimspiel der Augsburger Panther verfolgen will, muss entweder geimpft oder genesen sein, also den 2G-Status nachweisen können. Die jüngsten Änderungen der Bayerischen Staatskanzlei greifen erstmalig beim Heimspiel gegen die Adler Mannheim am Mittwoch, 23. Februar, um 19:30 Uhr.

Zutritt erhalten Personen, die geimpft oder genesen oder noch nicht 14 Jahre alt sind. Der zusätzliche Testnachweis oder die Notwendigkeit der Auffrischungsimpfung (also 2G plus) entfällt. Minderjährige Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahre, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen sowie Kinder bis zum sechsten Geburtstag oder noch nicht eingeschulte Kinder stehen Geimpften oder Genesenen gleich. Ebenso nicht mehr nötig ist die Pflicht zur Kontaktdatenerfassung sowie der Verkauf personalisierter Tickets.

Wer sich nun einfach so eine Karte kaufen will, hat dennoch Pech: Die maximale Kapazität des Curt-Frenzel-Stadions von 3089 Zuschauern lässt weiterhin keinen Einzelkartenverkauf zu. Die Panther können damit und genügt alle Verpflichtungen gegenüber Fans mit Dauerkarten und Werbepartnern erfüllen.

Eine Maskenpflicht gibt es weiterhin, anderes nicht mehr

Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske besteht aber weiterhin. Wo immer es möglich ist, wird die Einhaltung des Mindestabstands empfohlen. Es steht allen Fans mit Sitzplatzanspruch offen, sich im CFS andere Plätze in Blöcken mit geringer Auslastung zu suchen, insofern diese nicht durch ihren Inhaber belegt sind. Fans auf den Stehrängen werden vom Verein angehalten, das Platzangebot in den Blöcken B, C und I bis L auszunutzen und möglichst Abstand zu halten. Dass zwingend eineinhalb Meter Abstand eingehalten werden müssen, ist aber nicht mehr so.

Wichtig für alle Dauerkartenbesitzer: Die silbernen Hologrammaufkleber auf den Plastikkarten gelten nun wieder, so dass der vollständige Impfschutz beim Einlass wieder so nachgewiesen werden kann. Der verpflichtende Identitätsnachweis beim Zugang zum Stadion bleibt weiterhin bestehen. Die aktuelle Verordnung gilt bis einschließlich 23. Februar. Aussagen zu den Heimspielen ab 27. Februar können deshalb noch nicht getroffen werden. (AZ)

