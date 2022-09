Adam Johnson stürmt für die Panther

Nur wenige Tage vor dem Saisonstart stocken die Panther ihren Kader mit Adam Johnson auf. Der US-Amerikaner ist bereits in Augsburg eingetroffen.

Wie gut, dass der Markt an Eishockeyspielern aus Nordamerika schier unerschöpflich ist: Nur wenige Tage vor dem Saisonauftakt in der Deutschen Eishockey Liga am Freitag melden die Panther den vorerst letzten Neuzugang.

Adam Johnson verstärkt den Angriff der Mannschaft von Trainer Peter Russell. Der US-Amerikaner passt mit seine 1,83 Metern Körpergröße ins Anforderungsprofil des neuen AEV-Trainers.

Russell will, dass die Augsburger körperlich mehr Präsenz zeigen. Dabei soll das Tempo möglichst nicht verloren gehen. Johnson, der die Trikotnummer 27 erhält, bekommt vermutlich ab Freitag, wenn die Panther in Iserlohn zum Saison-Auftakt antreten, die Chance, seine Qualitäten zu zeigen. Die Heimpremiere folgt am Sonntag um 19 Uhr gegen die Kölner Haie im Curt-Frenzel-Stadion.

US-Spieler Adam Johnson hat bereits Erfahrung in Europa

Johnson kommt von den Lehigh Valley Phantom aus der American Hockey League in die DEL, besitzt allerdings auch Europa-Erfahrung. Nach zwei guten College-Jahren an der University of Minnesota-Duluth wurde der Stürmer im Sommer 2017 ungedraftet mit einem Vertrag bei den Pittsburgh Penguins belohnt, für die er insgesamt 13 Spiele (ein Tor und ein Assist) in der NHL absolvierte.

Überwiegend wurde der Linksschütze zwischen 2017 und 2020 bei den Wilkes-Barre/Scranton Penguins in der AHL eingesetzt. Zur Saison 2020/21 folgte dann der Wechsel nach Malmö in die schwedische SHL. Für die Redhawks verbuchte Johnson in 21 Einsätzen sieben Tore und fünf Assists, ehe er zurück nach Nordamerika wechselte und sich den Ontario Reign anschloss. Die Saison 2021/22 beendete der variabel einsetzbare Stürmer in Diensten der Lehigh Valley Phantoms.

Panthercoach Russell: "Ein schneller und kreativer Spieler"

Adam Johnson bestritt in seiner Laufbahn insgesamt 261 AHL-Spiele. Mit 51 Toren und 88 Assists konnte er dabei seine offensiven Fähigkeiten immer wieder unter Beweis stellen. „Adam Johnson ist ein schneller und kreativer Spieler, der in Über- und Unterzahl eingesetzt werden kann. Mit seinem Speed und seinen Skills wird er unserer Offensive guttun“, so Panthercoach Peter Russell.