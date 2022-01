Augsburger Panther

17:09 Uhr

AEV-Boss Sigl und das Corona-Chaos in der DEL: "Das ist fragwürdig"

Plus Omikron stutzt Teams zusammen, Dutzende Spiele wurden schon verlegt. Die DEL steckt im Corona-Chaos. Panther-Chef Lothar Sigl über den Kampf ums Überleben.

Von Andreas Kornes

Die Augsburger Panther haben am Sonntag gegen Nürnberg mit 9:4 gewonnen. Die Gäste allerdings konnten nur elf Feldspieler und zwei Torhüter aufbieten, da der Rest der Mannschaft verletzt oder in Quarantäne ist. Wie hat Ihnen gefallen, was Sie auf dem Eis zu sehen bekamen?

