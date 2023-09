Augsburger Panther

vor 21 Min.

AEV-Neuzugang Anrei Hakulinen: "Die Sauna vermisse ich schon sehr"

Plus Ein Gespräch mit den Neu-Panthern Jere Karjalainen und Anrei Hakulinen über ihre Erwartungen in Deutschland, ihre Ziele und Biertrinken in der Unterhose.

Von Milan Sako

Um gleich mit einem Klischee über die Sauna-Weltmeister einzusteigen: Wie oft gehen Sie in Finnland wöchentlich in die Sauna?

Anrei Hakulinen: Mindestens dreimal die Woche, ich habe bei mir zu Hause eine Sauna eingebaut. Ich mache meist drei Sitzungen zwischen zehn und fünfzehn Minuten. Fast alle meine Freunde haben eine Sauna bei sich. Das ist so üblich bei uns in Finnland.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

