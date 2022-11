Augsburger Panther

17:43 Uhr

AEV-Spielmacher: "So, wie es gerade ist, ist es nicht akzeptabel"

Plus Die Augsburger Panther stecken in einer veritablen Krise, die sie im Heimspiel gegen Schwenningen beenden wollen. Doch wie? Spielmacher LeBlanc sucht nach Gründen.

Von Andreas Kornes

Während des Donnerstagstrainings waren alle Beteiligten sichtlich bemüht, sich die Krise, in der die Panther stecken, nicht zu sehr anmerken zu lassen. Hier ein Spruch, da ein Lachen. Eine gewisse Lockerheit und Spaß sind Grundtugenden für erfolgreichen Sport. Sieben Niederlagen in Serie, die jüngste am Mittwochabend in Straubing, sind aber alles andere als dazu angetan, mit Lockerheit und Spaß ans Werk zu gehen. Als Kapitän Brady Lamb nach dem Training das Eis verließ und mit grimmiger Miene in die Kabine stapfte, feuerte er die Türe derart wütend zu, dass man sich um deren Scharniere sorgen musste. Der Subtext für die wartenden Journalisten im Curt-Frenzel-Stadion lautete: Lasst mich bloß in Ruhe.

