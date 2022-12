Augsburger Panther

11:57 Uhr

AEV-Trainer Suikkanen fordert: "Wir müssen aggressiver sein"

Plus Spätestens das klare 1:4 gegen München hat dem neuen Panther-Trainer Kai Suikkanen gezeigt, wie viel Arbeit noch vor ihm liegt.

Von Andreas Kornes Artikel anhören Shape

Als die beiden Herren reiferen Alters auf der kleinen Tribüne im Presseraum des Curt-Frenzel-Stadions Platz nahmen, traf äußerst Gegensätzliches aufeinander. Kai Suikkanen, 63, links hatte gerade sein erstes DEL-Spiel hinter sich gebracht. Don Jackson, 66, rechts wiederum hat unlängst die 1000-Spiele-Marke in der höchsten deutschen Eishockeyliga durchbrochen – als erster Trainer überhaupt. Der eine hat am ersten Weihnachtsfeiertag die Herkulesaufgabe übernommen, die Augsburger Panther vor dem Abstieg in die Zweitklassigkeit zu retten. Der andere ist mit dem EHC München dem Rest der Liga enteilt und führt das Tableau mit 14 Punkten Vorsprung auf Ingolstadt an und ist damit (mal wieder) Topfavorit auf den Meistertitel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen