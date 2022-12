AEV verliert trotz Führung mit 2:4 in Köln

Die Augsburger Panther gehen mit einer Niederlage gegen Köln in die kurze Weihnachtspause. Ausschlaggebend sind drei Gegentreffer im letzten Drittel.

Trotz einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung mussten sich die Augsburger Panther am Dienstagabend den Kölner Haien mit 2:4 (1:0, 1:1, 0:3) geschlagen geben – und verharren damit weiterhin auf einem Abstiegsplatz.

Zwei knappe Entscheidungen dominierten den ersten Abschnitt, an dessen Ende die Panther mit 1:0 in Führung lagen. Danach hatte es anfangs allerdings nicht ausgesehen, denn die Haie dominierten. Da jedoch Augsburgs Torwart Dennis Endras bester Mann auf dem Eis war, endeten die Angriffe spätestens an dessen Schoner, wahlweise auch an Helm oder Fanghandschuh. Luis Üffing, Jason Bast, der ganz allein vor Endras auftauchte, und Mark Olver hatten die besten Möglichkeiten.

Augsburger Panther gehen überraschend in Führung

Auf der anderen Seite versprühten die Panther kaum Gefahr und verlegten sich aufs Kontern. Verteidiger Blaz Gregorc traf mit einem Schuss von der blauen Linie den Pfosten. Trotzdem: Den Panthern war zumindest kämpferisch anzumerken, dass sie Wiedergutmachung betreiben wollten für die schmerzhafte Niederlage am Sonntag gegen Berlin.

Dann die erste strittige Szene. Nach einem Schuss von Panther-Stürmer Terry Broadhurst hatte sich der Puck unter Haie-Torwart Oleg Shihin hindurchgemogelt. Doch hatte er auch die Linie überquert, ehe Shihin ihn sicherte? Der Videobeweis zeigte, dass es die Scheibe knapp über die Linie geschafft hatte. Etwas überraschend aber nicht komplett unverdient gingen die Panther in Führung (17.).

Kölner Haie treffen dreifach im Schlussdrittel gegen den AEV

Mit der Schlusssirene gab es dann die nächste Diskussionsrunde. Ryan Kuffner hatte diesmal klar ersichtlich getroffen. Doch zeitgleich war die Sirene erklungen. Wieder schritten die Schiedsrichter zum Videobeweis, um zu prüfen, ob das Drittel schon abgelaufen war. In der Zeitlupe von Magentasport standen noch fünf Zehntel auf der Uhr, als der Puck die Linie überquerte. Doch offenbar ist die TV-Uhr der Stadionuhr um genau diese fünf Zehntel hinterher. Zumindest ist das die einzig schlüssige Erklärung, denn die Entscheidung fiel diesmal gegen die Panther: kein Tor.

Keine Zweifel gab es am nächsten Augsburger Treffer. In Überzahl passte Broadhurst wunderbar quer zu Marcel Barinka, der zum 2:0 traf (26.). Kölns Louis-Marc Aubry traf seinerseits nur den Pfosten. Kurz vor der zweiten Pause machte es Maximilian Kammerer besser und vollendete aus kurzer Distanz zum 1:2 (39.). Endras war ohne Chance. Bemerkenswert war die Schussstatistik nach dem zweiten Drittel: 63:17 für Köln; aufs Tor kamen 34:12. Ein Ungleichgewicht, das sich im letzten Drittel auch in Toren niederschlug. Erst glich Jason Bast zum 2:2 aus (42.), dann brachte Kammerer die Haie in Führung (50.). David McIntyre traf ins leere Tor zum 4:2-Endstand.

Augsburger Panther Endras – Lamb, Länger; Bergman, Gregorc; Rogl, Sacher; Barinka, LeBlanc, Payerl; Broadhurst, Johnson, Saponari; Kuffner, Stieler, Wännström; Volek, Clarke, Soramies

Tore 1:0 Broadhurst (17.), 2:0 Barinka (26.), 2:1 Kammerer (39.), 2:2 Bast (42.), 2:3 Kammerer (50.), 2:4 McIntyre (60.)