Augsburg, Ingolstadt und die Frage: Einmal Panther, immer Panther?

Plus Die Eishockey-Erstligisten aus Augsburg und Ingolstadt haben beide den Panther als Maskottchen. Doch nur einer darf das offiziell. Ein Abstieg könnte alles ändern.

Die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) ist mit Blick auf ihre Mitglieder klar im Anspruch: Jedes Tierchen darf nur einmal vorkommen. Haie, Adler, Grizzlybären oder Hühnchen – ein jedes erfreut sich seiner Einzigartigkeit. Das ist in den Statuten so verankert. Unter „§ 7i Nr. 2 Satz 2 Gesellschaftsvertrag, Firmierung und Mannschaftsnamen der Lizenz-Clubs“ heißt es dort, dass der im Spielbetrieb verwendete Mannschaftsname weder politische, religiöse oder sittlich anstößige Bestandteile enthalten darf. Und weiter: „Ein Mannschaftsname, der mit dem eines schon vorher bestehenden Lizenz-Clubs verwechselbar ist, ist nicht zulässig.“