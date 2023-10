AEV zeigt gegen Kölner Haie Reaktion auf Straubing-Pleite

Augsburg holt in Köln nach großem Kampf zumindest einen Punkt und tritt dabei ganz anders auf, als noch während der bitteren Heimspiel-Klatsche vom Sonntag gegen Straubing.

Es ist nicht immer leicht zu verstehen, was der DEL-Spielplan den Mannschaften abverlangt. Die Panther hatten am vergangenen Freitagabend in Düsseldorf gewonnen (1:0 n. P.) und waren erst am Samstagmorgen zurück in Augsburg. Am Sonntag dann das Heimspiel gegen Straubing (1:7), ehe es am Montag wieder zurück in den Westen ging – diesmal nach Köln, wo die Mannschaft am Dienstagnachmittag gegen die Haie antreten musste und mit 3:4 (2:1, 1:0, 0:2, 0:1) nach Penaltyschießen unterlag.

Nach der Straubing-Klatsche hatte Panther-Trainer Christof Kreutzer seine Abwehrformation umgebaut. Rückkehrer Simon Sezemsky spielte erstmals nach überstandener Verletzung, ebenfalls genesen war Leon van der Linde. Zuschauen mussten dafür Mirko Sacher und Niklas Länger. Im Tor machte Dennis Endras Platz für Markus Keller.

Augsburger Panther zeigen gegen Kölner Haie Reaktion auf Niederlage gegen Straubing

Entscheidender aber, dass die Mannschaft eine Reaktion auf das frustrierende 1:7 vom Sonntag zeigte. Dabei spielte es den Gästen natürlich in die Karten, dass sie schnell in Führung gingen. Einen Schuss von Jere Karjalainen ließ Haie-Torwart Tobias Ancicka abprallen und die Scheibe fiel Anrei Hakulinen direkt vor den Schläger, der zum 1:0 traf (2.).

Es dauerte nur kurz, ehe sich die Kölner von dem frühen Gegentreffer erholt hatten, den Druck massiv erhöhten und in Person von Stanislav Dietz zum 1:1 ausglichen (7.). Dennoch: Die Panther zeigten sich in der Defensive deutlich verbessert, waren aggressiv. Auffallend auch, dass die Offensivabteilung häufiger den Abschluss suchte. Das sind zwar grundsätzliche Dinge, hatten gegen Straubing aber weitestgehend gefehlt. Die Wiederentdeckungen dieser Kerntugenden des Eishockeys wurde belohnt: Verteidiger Jordon Southorn beförderte den Puck zum 2:1 ins Haie-Tor (15.).

Kölner Haie spielen gegen AEV dominant

Die Haie waren auch in der Folge dominant, hatten deutlich mehr Puckbesitz, bissen sich aber immer wieder in der Panther-Abwehr fest. Die Gäste blieben mit Kontern gefährlich. Doch sowohl der pfeilschnelle Karjalainen, als auch Chris Collins schafften es zunächst nicht, den Puck aus allerbesten Positionen im Haie-Tor unterzubringen. Ansonsten spielte sich das Geschehen auf der anderen Seite der Eisfläche ab, wo Keller mehr und mehr zum Turm in der Abwehrschlacht wurde. Mit vereinten Kräften hielt Augsburg stand – und traf. In Überzahl war es Karjalainen, der auf 3:1 erhöhte (39.). Das entsprach zwar nicht dem Spielverlauf, durfte aber als Belohnung für eine kämpferisch starke Leistung gewertet werden.

Der letzte Abschnitt begann, wie der zweite geendet hatte: Köln stürmte, Augsburg wehrte sich mit Händen und Füßen. Frederik Storm nutzte einen der wenigen Aussetzer in der Panther-Defensive (Otso Rantakari und Mick Köhler behinderten sich gegenseitig) zum 2:3–Anschlusstreffer (43.). In Unterzahl kassierten die Gäste dann auch den Ausgleich durch Maxi Kammerer (54.). Augsburg rettete sich (und damit auch einen Punkt) in die Verlängerung. Die blieb torlos. Im Penaltyschießen sicherte Storm dann den Haien den Sieg und den zweiten Zähler.

Augsburg Keller – Köhler, Rantakari; Soutthorn, Sezemsky; Van der Linde, Renner – Trevelyan, Oblinger, Flaake; Karjalainen, Esposito, Hakulinen; Puempel, Collins, Andersen; Tosto, Soramies, Elias

Tore 1:0 Hakulinen (2.), 1:1 Dietz (7.), 2:1 Southorn (15.), 3:1 Karjalainen (39.), 3:2 Storm (43.), 3:3 Kammerer (54.); 3:4 Storm; Zuschauer 18.233