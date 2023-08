Augsburger Panther gewinnen zweiten Test beim Bodensee-Cup nach Penalty-Schießen

In der zweiten Begegnung des Bodensee-Cups siegten die Augsburger Panther gegen die SCL Tigers nach Penalty-Schießen. Es war der erste Sieg im vierten Testspiel.

Die Augsburger Panther dürfen in der Vorbereitungsphase ihren ersten Sieg verzeichnen. Nach der klaren Auftaktniederlage gegen die SC Rapperswil-Jona Lakers (0:5), gab es am Samstagnachmittag gegen den nächsten Schweizer Club den ersten Erfolg beim Bodensee-Cup. In Kreuzlingen bezwang das Team von Trainer Christof Kreutzer die SC Langnau Tigers nach Penalty-Schießen (0:0, 0:1, 1:0, 0:0).

Getragen von den stimmungsvollen AEV-Anhängern, war den Panthern zu Beginn der Partie von der klaren Niederlage des Vortags kaum etwas anzumerken. Mit schnellen Spielzügen wurden die SCL Tigers, die im Rahmen des Bodensee-Cups zuvor die Schwenninger Wild Wings knapp besiegten (1:0), immer wieder unter Druck gesetzt. Die beste Gelegenheit ergab sich für den AEV in Unterzahl - nach einem blitzartigen Konter scheiterte Stürmer Chris Collins an SCL-Goalie Stéphane Charlin.

Die eingespielten Schweizer legten im zweiten Durchgang eine Schippe drauf und gingen schnell in Führung. SCL-Stürmer Dario Rohrbach ließ Markus Keller im Gehäuse der Panther keine Chance. Der AEV hingegen wirkte offensiv zu harmlos und ließ seine Möglichkeiten ungenutzt. Trotz mehrfacher Überzahl gelang dem Bundesligisten kein Treffer.

Dies änderte sich allerdings im letzten Drittel. Einen Abstimmungsfehler der Schweizer nutzte Luca Tosto nach 50 Minuten gnadenlos aus und sorgte für den Ausgleich. Mit viel Lattenglück retteten sich die Panther in die Overtime.

Nach der Verlängerung, die ebenfalls keine Entscheidung herbeiführte, hatten im anschließenden Penalty-Schießen die Panther die Nase vorne. Für den AEV trafen Chris Collins, Jere Karjalainen und Luca Tosto. Die Langnauer Tigers waren dabei nur einmal erfolgreich.