Augsburger Panther

vor 23 Min.

Augsburger Panther: Gute Stimmung vor dem Derby-Wochenende

In einem rappelvollen Curt-Frenzel-Stadion erwarten die Panther an diesem Freitag den ERC Ingolstadt.

Plus Erst gastiert der ERC Ingolstadt in Augsburg, dann steht das Auswärtsspiel in München an. Mit zwei Siegen im Rücken gehen die Panther mit breiter Brust ins Wochenende.

Von Andreas Kornes Artikel anhören Shape

Die bayerische Fraktion in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) ist groß, die Anzahl der Derbys dementsprechend auch. Doch es gibt Unterschiede. Vor allem mit dem ERC Ingolstadt verbindet die Augsburger Panther eine herzliche Abneigung, die auf Gegenseitigkeit beruht. Spiele gegen die Oberbayern sind mit die stimmungsvollsten, denn Fans aus beiden Lagern reisen zahlreich in die Halle des jeweils anderen. So wird es auch an diesem Freitag sein, wenn die Ingolstädter im Curt-Frenzel-Stadion gastieren (19.30 Uhr), das voraussichtlich erstmals in dieser Saison ausverkauft sein wird.

AEV gegen ERC Ingolstadt: Derbyzeit im Curt-Frenzel-Stadion

Panther-Verteidiger Max Renner hat als Neuzugang zwar noch keines dieser Derbys miterlebt, weiß aber natürlich um deren Bedeutung für die Anhängerschaft. "Derbys sind immer was Geiles", sagt der 31-jährige Rosenheimer mit dem breiten bayerischen Dialekt. Im Sommer war er vom Absteiger Bietigheim nach Augsburg gekommen. Jetzt ist die Vorfreude auf das Derby-Wochenende groß, denn am Sonntag steht dann gleich noch das Gastspiel in München (16.30 Uhr) auf dem Plan, zu dem (fast schon traditionell) mehrere Hundert AEV-Fans anreisen werden. "Da wirst du natürlich durch die Zuschauer angepeitscht. Das springt vor allem auf uns deutsche Spieler über, weil wir die Fan-Gesänge verstehen. Da geht es dann nochmal intensiver auf dem Eis zu."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen