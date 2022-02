Augsburger Panther

16:26 Uhr

Augsburger Panthern droht der Ausfall von neun Spielern

Der neue Panther-Trainer Serge Pelletier muss am Sonntag auf bis zu neun Spieler verzichten.

Plus In sportlich schwierigen Zeiten zerrinnt den Panthern der Kader. Schlimmstenfalls fehlen am Sonntag gegen Straubing neun Spieler.

Von Andreas Kornes

Als die Rede auf den aktuellen Tabellenstand kommt, wird Panther-Kapitän Brady Lamb unwirsch. Ob das eine ernsthafte Frage sei, erwidert er auf die Frage, wohin sich sein Blick richte: nach oben oder doch auch nach unten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen