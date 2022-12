Augsburger Panther

vor 19 Min.

Comeback gegen Düsseldorf? AEV-Torjäger Puempel kehrt zurück

Gewohnte Pose: 22 Mal jubelte Matt Pumepel in der vergangenen Saison für die Panther. In Düsseldorf soll der Kanadier nach einer fast vier Monate langen Verletzungspause zurückkehren.

Plus Matt Puempel soll nach viermonatiger Verletzungspause am Sonntag gegen Düsseldorf sein Punktspiel-Debüt geben. Künftig könnte der Kanadier keine Ausländerlizenz mehr beanspruchen.

Von Milan Sako Artikel anhören Shape

Noch hat Matt Puempel Zeit. Barfuß und in schwarzer Unterwäsche steht der Kanadier am Donnerstag Vormittag vor der Tür zur Panther-Umkleide und beantwortet die Fragen. Währenddessen eilen seine Teamkollegen frisch geduscht mit ihren schweren Ausrüstungstaschen zum Bus, der am Hinterausgang des Curt-Frenzel-Stadions parkt. Sie haben es eilig. Die Auswärtsfahrt nach Iserlohn zählt zu den längeren Trips im Eishockey-Kalender. Puempel bleibt in Augsburg, darf nicht mit. Noch nicht. Seine Saison-Premiere steht jedoch unmittelbar bevor. "Am Sonntag gegen Düsseldorf soll ich erstmals wieder im Kader stehen. Hat mir der Trainer soeben mitgeteilt. Ich fühle mich gut. Ich freue mich riesig darauf", sagt der treffsichere Stürmer vor dem Heimspiel am Sonntag um 14 Uhr gegen die DEG.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen