Augsburger Panther

vor 49 Min.

Corona-Quarantäne: Den Augsburger Panthern gehen die Spieler aus

Plus Nach dem 0:5 der Augsburger Panther gegen Wolfsburg wird die Liste der Spieler in Quarantäne immer länger. Einer gab sogar während des Spiels einen positiven Schnelltest ab.

Von Andreas Kornes

Schon in der zweiten Drittelpause machten sich die ersten Zuschauer auf den Heimweg. Zu frustrierend war, was die Augsburger Panther auf dem Eis zeigten. Da tröstete auch nicht, dass im letzten Abschnitt kein weiterer Gegentreffer mehr zu den bis dahin schon fünf dazu kam. Wolfsburg gewann fast schon mühelos mit 5:0 und vermasselte dem neuen Panther-Trainer Serge Pelletier das Heimdebüt gründlich. Der suchte erst vor dem Mikrofon von Magentasport und später dann auch in der Pressekonferenz nach Gründen für das Debakel. Wolfsburg habe von Anfang an härter gekämpft sagte er und stellte damit seiner Mannschaft ein wenig schmeichelhaftes Zeugnis aus. Zugleich gehen ihm nun aber die Spieler aus. Vinny Saponari musste schon kurz nach Beginn der Partie gegen Wolfsburg mit einer Unterkörperverletzung raus. Im zweiten Drittel folgte ihm David Stieler. Der allerdings hatte sich nicht verletzt, sondern klagte offenbar über Atemnot. Daraufhin wurde er in die Kabine gebracht und dort ein Corona-Schnelltest gemacht, der positiv war. Am Donnerstag soll ein PCR-Test Klarheit bringen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen