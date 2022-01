Augsburger Panther

18:09 Uhr

Das ist Oskar Östlund, der neue Torwart für die Augsburger Panther

Plus Oskar Östlund soll die beiden Stammtorhüter der Panther absichern. Doch der 29-Jährige selbst sieht seine Rolle durchaus etwas anders – auch wenn er das vorsichtig formuliert.

Von Andreas Kornes

Entspannt schlenderte Oskar Östlund Montagmittag durch die Katakomben des Curt-Frenzel-Stadions, einen Kaffeebecher in der Hand. Der schwedische Torwart ist die neueste Verpflichtung der Augsburger Panther und soll, so die offizielle Sprachregelung, die beiden langjährigen Torhüter Olivier Roy und Markus Keller absichern. In Zeiten, in denen ein positiver Corona-Test quasi jederzeit für einen Ausfall sorgen kann, wollten die Panther auf der wichtigsten Position einen Joker in der Hinterhand haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen