Augsburger Panther

18:06 Uhr

Das rät Nico Sturm den Panthern vor dem Saisonstart

Im Pantherkäfig des Fitness-Studios schwitzt Nico Sturm für die neue Saison in der NHL.

Plus Der NHL-Profi der San Jose Sharks baut in Augsburg seine Grundlagen für die kommende Saison auf. Was der 28-Jährige über den Umbau des AEV-Kaders sagt.

Von Milan Sako

Nico Sturm und Augsburg - es ist eine besondere Beziehung, obwohl der Eishockeyspieler lediglich im Nachwuchs des Augsburger EV im Curt-Frenzel-Stadion unterwegs gewesen ist. Früh hat er seine Heimatstadt zunächst in Richtung Kaufbeuren und dann nach Nordamerika verlassen. Die Bindung ist jedoch stets eng geblieben. Nachdem der Stürmer aus der National Hockey League im Jahr 2022 mit Colorado Avalanche den Stanley Cup gewonnen hatte, feierte er in seiner Stadt ein außergewöhnliches Ereignis. Jeder Cup-Gewinner darf die riesige Trophäe für einen Tag sein Eigen nennen und fast alles damit machen. Etwa daraus Champagner, Bier oder Kaviar kredenzen. Einzig der Cup-Keeper, ein Aufpasser für die berühmteste Eishockey-Trophäe der Welt, achtet darauf, dass das gute Stück nicht verbeult wird. Sturm präsentierte den Stanley Cup im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses und erklärt dabei auch Oberbürgermeisterin Eva Weber geduldig, was dort genau eingestanzt ist.

Auch die Sommer verbringt der 28-Jährige am liebsten in Neubergheim bei Augsburg. "Unterwegs bin ich das ganze Jahr über ja genügend", sagt Sturm, der während der Saison mit seinem Team kreuz und quer durch Nordamerika fliegt. Deshalb darf es in der Hockey-Pause gerne eine große Portion Heimat sein. Bei der Oma gibt es den wahrscheinlich besten Kaffee der Welt. Auch die Sulzen im Sportheim des SV Bergheim seien sehr zu empfehlen, schwärmt Sturm. Erholung steht nur kurz nach dem Saisonende auf seinem Sommerprogramm. Danach trainiert der 1,91 Meter große Stürmer so konsequent wie nicht viele Eishockey-Profis für die nächste Spielzeit. Sein Leitsatz: "Ich stecke mir lieber die Ziele höher und falle dann vielleicht unter die Messlatte, anstatt dass ich mir immer nur Ziele oder Messlatten im Wohlfühlbereich setze."

