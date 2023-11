Augsburger Panther

vor 31 Min.

Das Wochenende der Panther: Keine Punkte und ein verletzter Torwart

Plus Dem 2:3 gegen Berlin lassen die Panther trotz guter Leistung eine weitere 2:3-Niederlage in Köln folgen. Dazu kommt, dass sich Torwart Dennis Endras verletzt hat.

Von Andreas Kornes Artikel anhören Shape

Panther-Trainer Christof Kreutzer hatte hörbar daran zu knabbern, dass seine Mannschaft am frühen Montagmorgen mit leeren Händen aus Köln zurückgekehrt war. Nach der 2:3-Niederlage im vorgezogenen Donnerstagsspiel gegen Berlin stand am Sonntagabend gegen die Haie das identische Ergebnis. Und das, obwohl die Panther in beiden Partien gut gespielt hatten. Speziell gegen Köln "war das mit das Beste, was wir in der Saison aufs Eis gebracht haben", befand Kreutzer. Trotzdem war es ein Null-Punkte-Wochenende. Frustrierend sei es, nichts Zählbares mitgebracht zu haben. Kreutzer: "Wir haben viel richtig gemacht, aber am Ende des Tages müssen wir unsere Chancen besser nutzen. Denn Chancen hatten wir in diesem Spiel wirklich viele. Wir müssen da effizienter werden - und nach einer Führung weiter unseren Weg gehen."

Die Augsburger Panther sind zu schludrig in der Chancenverwertung

Ein Problem in Köln, aber auch schon gegen Berlin, war die Chancenverwertung. Mit großem Aufwand erarbeitet sich die Mannschaft Torgelegenheiten, um sie dann allzu leichtfertig zu vergeben. Dazu kam dann in Köln eine Prise Pech, als die Schiedsrichter vor dem Ausgleichstreffer zum 1:1 ein Beinstellen an Panther-Stürmer Samuel Soramies übersahen. Eine Szene, die Kreutzer an der Bande zur Weißglut trieb. Sein lautstarker Protest verhallte ungehört. Am Tag danach formulierte der Trainer seine Kritik sehr vorsichtig. Die DEL ist bekannt dafür, Kritik an den Schiedsrichtern schnell mit Geldstrafen zu ahnden. "Gegen Köln war der Ausgleich zum 1:1 natürlich ein bisschen unglücklich, weil er sehr fragwürdig war durch die Szene davor."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen