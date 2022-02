DEL: Panther werden wohl nicht alle 56 Spiele absolvieren

Plus Coronabedingt müssen die Panther drei Spiele absagen. Neue Termine sind schwer zu finden. Auch die Liga selbst hat die Hoffnung auf eine komplette Hauptrunde aufgegeben.

Die Deutsche Eishockeyliga steuert auf eine unvollständige Hauptrunde zu. 56 Partien sollte jede Mannschaft absolvieren, ehe die Play-offs beginnen. „Stand heute werden wir das wahrscheinlich nicht schaffen“, sagte Jörg von Ameln unserer Redaktion. Er ist bei der DEL für den Spielbetrieb zuständig. „Vielleicht ergibt sich kurzfristig noch etwas, aber ich glaube nicht, dass wir alle Spiele spielen können.“