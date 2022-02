DEL verlängert Hauptrunde bis April: Das sind die neuen AEV-Termine

Wegen der vielen Corona-bedingten Ausfälle muss die Hauptrunde der DEL verlängert werden. Für die Augsburger Panther bedeutet das neue Spieltermine.

Der Spielplan der DEL ist Corona-bedingt ein großer Flickenteppich: Weil zeitweise mehrere Mannschaften sich komplett in Quarantäne befanden und deswegen für den Spielbetrieb ausfielen, müssen reihenweise Partien nachgeholt werden. Nun gab die Ligaführung der DEL bekannt, dass die Hauptrunde bis Anfang April verlängert wird.

Die letzten beiden Spieltage (59 und 60) finden nun am Freitag, 1. April und Sonntag, 3. April 2022 statt. Darauf haben sich die 15 Vereine in Absprache geeinigt. Gernot Tripcke, Geschäftsführer der DEL, wird hierzu in einer Stellungnahme wie folgt zitiert: "Wir sind froh, dass wir nun Klarheit haben, was den Spielplan angeht. Wir gewinnen durch die zusätzliche Woche Zeit, so dass wir die ausgefallenen Spiele möglichst alle nachholen können."

Für die Panther-Fans (die ab Ende März wieder ohne Beschränkung ins Stadion dürfen), bedeutet das, dass neue Termine notiert werden müssen. Die beiden ausgefallenen Spiele der Panther in Iserlohn (47.Spieltag) und zuhause gegen Wolfsburg (29. Spieltag) werden nun neu angesetz.

Die neuen Spieltermine lauten wie folgt:

Freitag, 25. März, um 19:30 Uhr – Iserlohn Roosters vs. Augsburger Panther

vs. Sonntag, 27. März, um 16:30 Uhr – Augsburger Panther vs. Grizzlys Wolfsburg

vs. Freitag, 1. April, um 19:30 Uhr – Nürnberg Ice Tigers vs. Augsburger Panther

vs. Sonntag, 3. April, um 14:00 Uhr – Augsburger Panther vs. Düsseldorfer EG

Die 1. Play-off-Runde startet ab dem 05. April 2022. Die Serien im Viertelfinale starten ab dem 10. April. Das erste Halbfinale findet am 20. April statt. Die Finalserie um die Meisterschaft beginnt am 30. April 2022.

Die jeweils aktuellen Spieltermine können zudem der Homepage der Panther unter www.aev-panther.de/spielplan oder dem immer aktuellen und kostenlosen Fankalender (www.aev-panther.de/kalender) für alle Smartphones, Tablets & Computer entnommen werden. (AZ, eisl)

