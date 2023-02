Augsburger Panther

22.02.2023

Den Augsburger Panthern gehen die Verteidiger aus

Plus Nach der Verletzung von Henry Haase muss Trainer Suikkanen wohl seine Abwehr für das Heimspiel gegen Straubing umbauen. Der Dolomitencup nahe Bozen steigt auch 2023 mit den Panthern.

Von Milan Sako Artikel anhören Shape

Personalnot in der Abwehr: Im Saisonendspurt müssen die Panther nun schon auf zwei Verteidiger verzichten. Am Dienstagmittag hatte der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga vermeldet, dass Wade Bergman nach einer Handverletzung bis Saisonende ausfällt. Wenige Stunden später erwischte es in Nürnberg auch Henry Haase. Bereits im ersten Drittel blieb der 29-jährige Abwehrspieler mit einer Beinverletzung in der Kabine. Ob der gebürtige Berliner im Heimspiel am Freitag (19.30 Uhr/Curt-Frenzel-Stadion) gegen die Straubing Tigers wieder auflaufen kann, ist noch offen. Am Mittwoch standen medizinische Untersuchungen an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen