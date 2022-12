Den Panthern fehlt es vor allem in der Offensive an Qualität

Plus Die Niederlage gegen die Eisbären Berlin hat klar gemacht, dass die Panther in akuter Abstiegsgefahr schweben. Die Talfahrt hat mit dem Abschied von Mike Stewart begonnen.

Die Lage ist ernst. Spätestens seit der Pleite gegen Berlin sollten das auch die größten Optimisten erkannt haben. Das DEL-Gründungsmitglied Augsburg schwebt in akuter Abstiegsgefahr. Nach der Hälfte der Saison können nicht mehr nur Verletzungspech und sonstige unglückliche Umstände daran schuld sein, dass die Mannschaft Vorletzter ist. Vor allem in der Offensive hat sie schlicht ein Qualitätsproblem.