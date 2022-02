Augsburger Panther

23.02.2022

Serge Pelletier, der Panther-Retter aus der Schweiz

Plus Serge Pelletier soll die Augsburger Panther vor dem Abstieg bewahren. Doch vorerst ist der 56-jährige Kanadier mit Schweizer Pass zur Untätigkeit verurteilt.

Von Milan Sako

Knarzig klingt die Stimme am Telefon, erinnert an John Wayne, nachdem der Westernheld mit Whisky gegurgelt hat. Dabei ist es viel profaner. Serge Pelletier hat sich offenbar mit dem Coronavirus infiziert und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Als dreifach Geimpfter weist der 56-Jährige nur milde Symptome auf. Viel mehr als die raue Stimme nervt ihn, dass er seinem neuen Job in Augsburg nicht nachgehen kann. Pelletier soll die Panther vor dem Abstieg retten, vielleicht noch in die Play-offs führen. Jetzt sitzt er zu Hause, die Situation ist vertrackt.

