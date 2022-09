Augsburger Panther

15:46 Uhr

Der Plan von Panther-Stürmer Soramies geht auf

Plus Der Nationalstürmer wollte mehr Eiszeit und Verantwortung. Das hat er und nun auch noch das entscheidende Tor gegen Düsseldorf geschossen.

Von Milan Sako Artikel anhören Shape

Es läuft bisher so, wie es sich Samuel Soramies erhofft hatte. Mehr Eiszeit bekommen, eine größere Rolle wollte der Neuzugang vom ERC Ingolstadt in Augsburg einnehmen. Gegen die Düsseldorfer EG stand der deutsche Nationalstürmer mit finnischen Wurzeln zusammen mit Center Michael Clarke und Vincent Saponari in der Startaufstellung. Auch ein Lohn und eine Auszeichnung für gute Arbeit in den vergangenen Wochen. Mit 17:35 Minuten erhielt der Außenstürmer die zweitlängste Einsatzzeit aller Stürmer hinter Spielmacher Drew LeBlanc (17:44). Das deutet darauf hin, dass Trainer Peter Russell seiner Nummer 26 vertraut. "Bisher läuft es nach Wunsch für mich. Die Eiszeit hat sich nach viel angefühlt. Auch als Mannschaft machen wir Fortschritte", sagte der 24-Jährige nach dem Sieg gegen die DEG.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen