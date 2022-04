Die Augsburger Panther basteln bereits am Etat für die kommende Saison

Plus Zwei Corona-Spielzeiten haben im Etat des AEV Spuren hinterlassen. Momentan wird an der Bilanz des vergangenen Winters gearbeitet. Und gleichzeitig der kommende vorbereitet.

Sportlich endete die zweite Corona-Saison für die Augsburger Panther mit einer Enttäuschung. Als Tabellenelfter verpasste die Mannschaft die Play-offs. Statt einer K.-o-Serie gegen Ingolstadt stand für die Mannschaft die dreitägige Saisonabschlussfahrt nach Prag auf dem Plan. Wirtschaftlich ist das ebenfalls bitter, denn pünktlich zum Beginn der Play-offs fielen alle Corona-Beschränkungen. Mindestens ein weiteres Heimspiel mit einem dann sicherlich ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion hätte der Bilanz gut getan.