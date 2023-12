Augsburger Panther

Die Augsburger Panther überraschen ihren Trainer

Plus Mit dem unglaublichen Endspurt, der den Augsburgern noch den Sieg in Düsseldorf brachte, hatte selbst Christof Kreutzer nicht gerechnet. Am Donnerstag folgt das zweite Match innerhalb von 48 Stunden.

Von Milan Sako

Das ließen sich die Panther-Fans nicht nehmen: Am zweiten Weihnachtsfeiertag waren mehr als 100 Anhänger nach Düsseldorf gereist, um die Eishockey-Profis im Kampf gegen die DEG zu unterstützen. Lange nach Spielschluss stand die Reisegruppe am Augsburger Bus und feierte jeden Spieler einzeln. Alle Beteiligten hatten ein nicht alltägliches Eishockeyspiel erlebt. Beim Stand von 1:4 in der 47. Minute hatten die Augsburger wie der sichere Verlierer ausgesehen. Zu wenig hatte die Mannschaft von Kapitän Anrei Hakulinen zuvor in der Offensive investiert. Lediglich Matt Puempel hatte DEG-Schlussmann Henrik Haukeland zum zwischenzeitlichen 1:2 überwinden können. "Wenn wir Chancen hatten, dann haben wir sie leichtfertig verschenkt", sagt Trainer Christof Kreutzer einen Tag nach dem Spiel. Der Coach erlebte die turbulente Schlussphase wie immer hautnah hinter der Bande mit. "Luke Esposito hat mit seinem Tor zum 4:2 in der 55. Minute die Dose geöffnet", blickt der Coach auf den irren Endspurt mit rekordverdächtigen vier Treffern in vier Minuten zurück.

Nach einem Doppelschlag von Chris Collins glichen die Gäste in der 59. Minute zum 4:4 aus. Es lief geschmeidiger als im Training: fast jeder Schuss ein Treffer. Kreutzer freute sich beim Stand von 4:4 zunächst über den Punktgewinn. "Mit einem Zähler wäre ich nach dem Spielverlauf schon zufrieden gewesen, und vielleicht hätten wir in der Verlängerung einen weiteren Punkt holen können. Aber in dem Moment trifft Puempel zum 5:4. " In den Schlusssekunden brachten die Gäste den Erfolg souverän über die Zeit.

