vor 16 Min.

Die Augsburger Panther zeigen gegen Frankfurt ungewohnte Stärken

Plus Gegen die Löwen klappt endlich mal wieder ein Auswärtssieg – dank Torwart Keller und einer vergessenen Stärke. Die DEL fällt ein Urteil zu zwei Spielern.

Von Florian Eisele

Es war alles andere als ein gewöhnliches Wochenende, das in der DEL vonstatten ging. Die vielleicht spektakulärste Szene spielte sich in Köln ab, wo es ein seltenes Schauspiel zu sehen gab: Niklas Treutle von den Nürnberg Ice Tigers lieferte sich einen Goalie-Fight mit Kölns Tobias Ancicka. Eine nonverbale Auseinandersetzung zwischen den Schlussmännern hat in etwa den Seltenheitswert eines vierblättrigen Kleeblatts. TV-Bilder belegen, dass der Faustkampf zwischen den beiden Schlussleuten in etwa remis ausging, im Gegensatz zum sportlichen Messen der Teams. Das entschied Köln mit 4:2 für sich – zum Glück für die Augsburger Panther, die damit in der Tabelle vor den Franken stehen. Weil auch der Tabellenletzte Iserlohn, der nach einem Vier-Punkte-Wochenende nah an die Panther rangerückt war, zweimal verlor, ist der Abstand auf den Abstiegsplatz wieder auf sechs Punkte angewachsen.

Auch der AEV kam am Sonntag in den Genuss eines seltenen Glücks: Beim 4:2 in Frankfurt holte die Mannschaft von Christof Kreutzer den zweiten Drei-Punkte-Auswärtssieg in dieser Saison, der letzte glatte Erfolg in der Fremde datierte vom 13. Oktober. Damals schlug Augsburg die Iserlohn Roosters mit 6:2. Dass es gegen die Hessen mit einem so dringend benötigten Sieg klappte, war im Wesentlichen auf zwei Faktoren zurückzuführen: eine gute Chancenverwertung und ein Sahne-Tag von Torwart Markus Keller.

