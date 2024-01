Die Lebensversicherung der Panther: Anrei Hakulinen ist der AEV-Spieler des Jahres

Der Finne ist der beste Torschütze der Augsburger Panther – und hat unser Voting zum AEV-Spieler des Jahres 2023 vor einem Rekordjäger und einem Goalie gewonnen.

Wo stünden die Augsburger Panther ohne Anrei Hakulinen? Der Finne, der vor der Saison aus Lukko nach Augsburg gekommen war, ist aktuell der zweitbeste Torschütze der DEL, kommt in 36 Spielen auf 17 Tore, dazu kommen 14 Vorlagen. Ligaweit ist nur Zachary Boychuk von den Eisbären Berlin mit 18 Treffern besser. Für die Fans der Augsburger Panther ist klar: Der 33-Jährige ist der Spieler des Jahres 2023. Im Onlinevoting unserer Redaktion setzt sich der Angreifer mit 36 Prozent der Stimmen durch.

Hakulinen ist nicht nur sportlich die Lebensversicherung der Panther. Seit der Verletzung von David Warsofsky, der mit einer Gehirnerschütterung auf unbestimmte Zeit ausfällt, ist der Finne Kapitän. Für Trainer Christof Kreutzer die ideale Wahl: "Er hat eine Topeinstellung, auch im Training. Er gibt immer Vollgas. Ist top trainiert, sehr athletisch." Sehr wahrscheinlich hätte Kreutzer auch für Hakulinen gestimmt, wenn er seine Stimme bei dem Voting hätte abgeben müssen: "Er ist mit unser komplettester Spieler. Er hat ein gutes Tempo, er kann die Scheibe gut abschirmen, er ist torgefährlich."

26 Bilder Voting beendet: Ein Neuzugang ist Panther-Spieler des Jahres 2023 Foto: Ulrich Wagner

Rekordjäger TJ Trevelyan kommt auf Rang zwei des Votings

Hinter Hakulinen wartet ein weiterer Stürmer auf, dem seit jeher die Sympathien der Fans im Curt-Frenzel-Stadion gehören: TJ Trevelyan. Der Deutsch-Kanadier überzeugt trotz seiner 39 Jahre in dieser Saison, hat schon elf Treffer auf dem Konto und steht kurz davor, Duanne Moeser als DEL-Rekordtorschützen abzulösen. Aktuell kommt Trevelyan auf 143 Treffer in der höchsten deutschen Spielklasse. Moesers Rekord steht bei 144 Toren. Auf TJ entfielen 25 Prozent der Stimmen.

Rang drei gehört einem Augsburger: Für Markus Keller gaben 20 Prozent der User ihre Stimme ab. Der 34-Jährige stammt aus der Jugend des AEV und läuft seit 2018 zum zweiten Mal für die Panther auf. In der aktuellen Saison hat sich Keller den Status als Torwart Nummer eins gesichert, vor dem ehemaligen Nationalkeeper Dennis Endras. In vielen Spielen bewahrte Keller die Panther in dieser Saison vor Toren, hat derzeit eine Fangquote von 90,2 Prozent.

36 Bilder Institution, Torjäger, Schmerzensmann: Das ist AEV-Stürmer TJ Trevelyan Foto: Siegfried Kerpf

Ob Anrei Hakulinen bei den Panthern über die Saison hinaus bleibt? Dazu hält sich der Finne bedeckt: "Ich weiß noch nicht, wie es für mich nächste Saison weitergeht." Eine Rolle dabei spielt sicher auch, ob und wann die Panther den Klassenerhalt fixmachen. Dazu kann Hakulinen mit seinen Toren selbst beitragen.

Lesen Sie dazu auch