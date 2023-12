Augsburger Panther

12:02 Uhr

Die Panther-Abwehr ist die Problemzone

Plus Augsburg findet sich nach 26 Spieltagen wieder am unteren Ende der DEL-Tabelle – eine Zwischenbilanz der Mannschaftsteile der Panther zur Halbzeit der Saison.

Von Milan Sako Artikel anhören Shape

Mit diesem Wunsch ist Markus Keller unter den Panther-Profis und AEV-Anhängern gewiss nicht allein. "Wir wollen keinen Stress hier haben", sagte der Augsburger Torwart vor wenigen Tagen und spielte damit auf die sportlich fatale Situation vor einem Jahr an, als die Panther lange Zeit nicht wussten, welcher Klasse sie angehören würden. Die Deutsche Eishockey Liga wollte sich um ein Mitglied verkleinern, der Tabellen-15. Bietigheim war sicher abgestiegen. Augsburg musste warten, ob sich in der DEL2 Krefeld, Kassel oder Dresden die Meisterschaft sichern würden. Nur diese drei Klubs erfüllten die DEL-Kriterien und wären tatsächlich nach oben gegangen. Doch Ravensburg mit dem in Augsburg entlassenen Coach Peter Russell holte die Zweitliga-Meisterschaft. Der AEV blieb erstklassig. Trainer Christof Kreutzer musste seine Personalplanung allerdings in den entscheidenden Wochen, in denen die deutschen Spieler auf dem Markt begehrt sind, auf die zweite Liga ausrichten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

In dieser Saison ist die Situation genauso ungewiss und unbefriedigend: Der 14. wird warten müssen, wie die Saison in der DEL2 endet. Das erste Ziel der Panther ist der Klassenerhalt. Zur Halbzeit der 30. DEL-Jubiläumssaison steckt der AEV wieder mittendrin im Abstiegskampf. Die Panther auf Platz 13 mit 26 Punkten haben lediglich drei Punkte mehr auf dem Konto als Schlusslicht Iserlohn (23). Vor einem Jahr hatten die Augsburger nach 26 Spielen sogar einen Zähler mehr gesammelt. Halbzeit war in der 15 Teams zählenden Liga allerdings erst nach 28 Partien. Egal, wie man es betrachtet: Der AEV muss wieder zittern. Das hat Gründe, wie eine Analyse der Mannschaftsteile zeigt:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen