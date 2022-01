Augsburger Panther

vor 24 Min.

Die Panther dürfen nun auch in der Olympia-Pause Spiele nachholen

Chad Nehring, John Rogl, Wade Bergman und Vinny Saponari dürfen nun auch in der Olympia-Pause spielen.

Plus Die Augsburger Panther haben mit die meisten Nachholspiele in der DEL. Nun bietet sich ihnen in der Olympia-Pause Gelegenheit, die Lücken zu schließen.

Von Andreas Kornes

Die Deutsche Eishockeyliga taumelt durch die Corona-Krise. Zwischenzeitlich waren zuletzt die Mannschaften aus München, Iserlohn, Wolfsburg und Bietigheim in Quarantäne. Am vergangenen Sonntag fanden deshalb nur noch drei der ursprünglich angesetzten sieben Partien statt. Weit über 30 Nachholspiele sind inzwischen aufgelaufen.

