Die Panther gehen gegen Bremerhaven leer aus

Gegen abgeklärte Bremerhavener kassiert Augsburg mit dem 1:3 die dritte Niederlage in Folge. Das Spiel begann mit einer krassen Fehlentscheidung der Schiedsrichter.

Kampf und Leidenschaft reichten gegen eine eingespielte Spitzenmannschaft nicht zu Punkten. Die Augsburger Panther unterlagen am Freitag Abend mit 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) gegen die Bremerhaven Pinguins. Eine schwache Schiedsrichter-Leistung leitete die dritte AEV-Niederlage in Folge ein. Unter dem Strich lag es jedoch nicht an der Spielleitung, dass die Augsburger leer ausgingen. Die Norddeutschen traten kompakter auf und stellten das reifere Team.

Die Partie vor 5948 Zuschauern im Curt-Frenzel-Stadion begann mit einer krassen Fehlentscheidung der Hauptschiedsrichter Gordon Schukies und Andris Ansons. Ein Beinstellen von Bremerhavens Jan Urbas an AEV-Stürmer Luca Tosto im Augsburger Verteidigungsdrittel ahndeten die Unparteiischen nicht. Urbas bediente Vladimir Eminger, der in der achten Minute zum 1:0 traf. Die Proteste der Augsburger perlten an den Schiedsrichtern ab. Im Gegensatz zu Torraum-Szenen und Stockfouls dürfen solche Situation allerdings auch nicht per Videobeweis überprüft werden.

DEL: AEV-Blöcke funktionieren gegen Bremerhaven ordentlich

Die Augsburger antworteten mit Angriffen aus einer kompakten Defensive. Trainer Kreutzer hatte nach zahlreichen Ausfällen seine Reihen umstellen müssen. „Wir haben immer wieder Ausfälle, die wir nicht so leicht kompensieren können wie andere Mannschaften. Jeder muss ein paar Prozent mehr Leistung bringen, damit wir das ausgleichen können“, sagte Kreutzer. Für Topscorer Anrei Hakulinen, der mit der finnischen Nationalmannschaft unterwegs ist, rückte der Däne Niklas Andersen in die Paradereihe zu Jere Karjalainen und Chris Collins.

Der US-Amerikaner Luke Esposito führte anstelle von Hakulinen die Mannschaft als Kapitän an. Die Blöcke funktionierten ordentlich. Matt Puempel traf in der zwölften Minute nur den Pfosten.

Doch insgesamt mussten die Augsburger sehr viel Aufwand betreiben, um sich wenige Chancen zu erarbeiten. Die Abwehr der von Gästetrainer Thomas Popiesch perfekt eingestellten Pinguine ließ sich nur selten übertölpeln. Was auf sein Tor kam, stoppte Bremerhavens Kristers Gudlevskis, der derzeit stärkte Torhüter in der Deutschen Eishockey Liga.

Bremerhaven bei den Augsburger Panthern effektiver

Die Norddeutschen gingen höchst effektiv zu Werke. Nach einem Konter erhöhte Jacob Virtanen in der 27. Minute auf 2:0. Panther-Torwart Markus Keller war gegen den noch abgefälschten Schuss machtlos. Wenige Sekunden nach Beginn des Schlussdrittels fiel die Vorentscheidung. Jan Urbas traf zum 3:0 (41.). Auf der anderen Seite dagegen vergab kurz darauf der Finne Jere Karjalainen alleine vor Gudlevskis die große Möglichkeit zum ersten AEV-Treffer. Mit einer Einzelleistung traf Esposito doch noch zum 1:3 (53.) und sorgte kurz für Euphorie auf den Rängen. Die Gäste brachten allerdings den Sieg souverän über die Zeit.

Am Sonntag wartet erneut eine schwierige Aufgabe auf den AEV. Um 16.30 Uhr treten die Augsburger in Frankfurt an. Die Hessen waren bereits zwei Mal im Curt-Frenzel-Stadion zu Gast. Das erste Duell gewann Frankfurt mit 3:2, im zweiten Match setzten sich die Gastgeber 5:2 durch.

Augsburger Panther Keller – Welsh, Southorn; Rantakari, Schüle; Sacher, Renner; Van der Linde – Trevelyan, Esposito, Puempel; Karjalainen, Collins, Andersen; Obilnger, Mitchell, Tosto; Hanke, Soramies, Handschuh

Tore 0:1 (8.) Eminger, 0:2 (27.) Virtanen, 0:3 (41.) Urbas, 1:3 (53.) Esposito

Zuschauer 5948