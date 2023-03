Augsburger Panther

vor 47 Min.

Profis mit Tränen in den Augen: Die Panther nach dem vielleicht letzten Spiel in der DEL

Ziemlich bedröppelt standen die Augsburger Panther nach ihrem wahrscheinlich letzten Spiel in der DEL auf dem Frankfurter Eis.

Plus Nach ihrem wahrscheinlich letzten Spiel in der DEL zeigen sich langjährige Panther-Profis wie Brady Lamb, Drew LeBlanc und T.J. Trevelyan emotional bewegt: "Es hat nicht funktioniert."

Von Andreas Kornes Artikel anhören Shape

Es bot sich eine merkwürdige, wahrscheinlich sogar denkwürdige Kulisse, als die Zeit der Augsburger Panther in der Deutschen Eishockeyliga erst einmal vorbei war. Zum einen, weil da ja immer noch eine kleine Hoffnung auf den Klassenerhalt ist. Die Entscheidung darüber fällt allerdings erst Ende April in den Play-offs der DEL2. Zum anderen aber vor allem, weil in diesem Moment zwei ganz gegensätzliche Emotionen aufeinander prallten. Fans und Spieler der Löwen Frankfurt feierten auf der einen Seite der Eisfläche ihren 4:3-Heimsieg nach Verlängerung. Damit hat der Aufsteiger überraschend auch die erste Play-off-Runde erreicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen