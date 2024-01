Augsburger Panther

Die Panther im Derby-Stress: Auf Straubing folgt Ingolstadt

Plus Die 1:4-Niederlage in Straubing müssen die Augsburger Panther schnell abhaken, denn schon an diesem Freitag sind sie in Ingolstadt gefordert.

Von Andreas Kornes

"Es gibt leider Mannschaften, die einem einfach nicht liegen – und anscheinend ist das für uns Straubing", sagte Panther-Trainer Christof Kreutzer nach der mittlerweile dritten Saison-Niederlage gegen Straubing im dritten Aufeinandertreffen. 1:4 endete das Spiel am Mittwochabend. 1:7 und 1:4 hatte es nach den ersten beiden Duellen geheißen. Ergibt ein Torverhältnis von 3:15. "Die spielen so, dass wir nicht wirklich gut damit klarkommen", fasste Kreutzer das Offensichtliche zusammen. Am 21. Januar steht das vierte und letzte Aufeinandertreffen an. Kreutzer sagte am Donnerstag nach dem Team-Meeting: "Wir haben das heute auch noch mal besprochen. Da probieren wir ein paar taktische Dinge, die wir sonst nicht machen. Weil wir sagen: So wie wir bisher gespielt haben, haben wir nicht wirklich eine Chance. Deshalb müssen wir es anders machen."

AEV-Stürmer Trevelyan musste an der Lippe genäht werden

Im engen Spielplan ist aber nicht viel Zeit, sich allzu lange mit dem Straubing-Spiel zu beschäftigen. Bereits an diesem Freitag (19.30 Uhr) steht in Ingolstadt das nächste Derby an. Für Kreutzer bleibt kaum eine Möglichkeit, mit seiner Mannschaft auf dem Eis zu arbeiten. Das Training am Donnerstagvormittag diente in erster Linie der Regeneration. Rund ein Dutzend Profis nahm die Möglichkeit wahr. Die anderen radelten sich die Müdigkeit aus den Beinen oder statteten dem Physiotherapeuten einen Besuch ab. Thomas J. Trevelyan verzichtete auf das Eistraining. Er hatte gegen Straubing im zweiten Drittel einen Puck ins Gesicht bekommen, musste in der Kabine an der Lippe genäht werden und spielte dann wieder weiter.

