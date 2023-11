Augsburger Panther

vor 32 Min.

Die Panther in der Länderspielpause: So fällt das erste Zwischenfazit aus

Plus Die Panther-Spieler genießen in der Pause rund um den Deutschland Cup an diesem Wochenende ein paar freie Tage. 18 DEL-Spiele sind schon absolviert, Zeit für ein Zwischenfazit.

Von Andreas Kornes Artikel anhören Shape

Als die Panther im November 2022 in die traditionelle Deutschland-Cup-Pause gingen, lagen gerade neun Niederlagen in Serie hinter ihnen. Die Devise lautete, dass nach ein paar Tagen Pause, in denen alle Beteiligten die Köpfe frei bekommen sollten, der Umschwung kommen werde. Wie wir im Rückblick wissen, kam der Umschwung nicht. Stattdessen wurde der damalige Trainer Peter Russell kurz vor Heiligabend entlassen. Der knorrige Finne Kai Suikkanen übernahm und sollte die Saison noch retten. Auch das gelang nicht. Die Panther gingen als Tabellenletzter durchs Ziel und blieben nur mit viel Glück erstklassig.

Jetzt, genau ein Jahr später, ist die Lage eine gänzlich andere. Die Stimmung ist gut, was vor allem daran liegt, dass die Panther 21 Punkte auf dem Konto haben. Vergangene Saison waren es nach 18 Spielen derer gerade mal 14, Augsburg zierte das Tabellenende. Aktuell stehen die Augsburger auf Platz elf der DEL-Tabelle und haben direkten Blickkontakt zu den Play-off-Plätzen. Der vermeintliche Abstiegskandidat Nummer eins hat schon neun Zähler Vorsprung auf Schlusslicht Iserlohn.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen