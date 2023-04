Doch noch Happy-End? Der Klassenerhalt ist für den AEV zum Greifen nah

Plus Die Augsburger Panther schienen schon sicher abgestiegen zu sein. Nun nehmen die Play-offs der DEL2 eine spektakuläre Wende.

Kurzer Anruf bei Duanne Moeser. Der ehemalige Stürmer und heutige Sportmanager der Augsburger Panther wittert den Braten sofort und lehnt es ab, sich auch nur den kurzen Freudeslaut zu entlocken. Eishockeyspieler gelten als abergläubisch, zudem gibt es zahlreiche Beispiele von "Zu früh gefreut". Sieht auch Moeser so. "Es ist noch nichts entschieden. Und deswegen freue ich mich auch noch nicht", sagt der seit kurzem 60-Jährige. Dennoch sieht es so aus, als ob der AEV-Legende von den DEL2-Klubs ein nicht vor möglich gehaltenes, verspätetes Geburtstagsgeschenk serviert werden könnte.

In den Meister-Play-offs der zweiten Liga führen Ravensburg und Bad Nauheim seit Donnerstagabend jeweils mit 3:1 nach Spielen gegen Krefeld beziehungsweise Kassel. Und um eine komplizierte Regelung auf einen einfachen Nenner zu bringen: Gelingt den derzeit führenden Teams noch jeweils ein weiterer Sieg, stehen Ravensburg und Bad Nauheim im Finale und die Augsburger Panther sind auch in der nächsten Saison ein DEL-Klub.