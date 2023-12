Augsburger Panther

Drei Langzeitverletzte, drei unterschiedliche Prognosen

Plus Mit David Warsofsky, Mick Köhler und Justin Volek fehlen dem AEV drei Leistungsträger. Bei zwei ist die Rückkehr noch offen, bei einem steht sie unmittelbar bevor.

Von Andreas Kornes

Bisweilen ist das, was es neben der Eisfläche des Curt-Frenzel-Stadions zu sehen gibt, interessanter als das, was auf der Eisfläche passiert. An diesem Mittwoch beispielsweise stand Panther-Kapitän David Warsofsky auf der aus seiner Sicht falschen Seite des Plexiglases und schaute seinen Kollegen bei der Arbeit zu. Diese trainierten Über- und Unterzahlsituationen. Genau in diesen Situationen wird Warsofsky mit am schmerzlichsten vermisst. Der Verteidiger ist einer, der das Powerplay strukturieren kann. Einer, der den schnellen Aufbaupass spielt.

Seitdem er aber Ende Oktober von Ingolstadts Travis St. Denis mit einem bösen Foul am Kopf getroffen wurde, leidet Warsofsky an den Folgen einer Gehirnerschütterung. Nicht zum ersten Mal in seiner Karriere. In Chicago hat er mittlerweile einen Spezialisten konsultiert und arbeitet nun am Comeback. "Ich fühle mich wieder ganz gut", sagte er am Mittwoch. Gleichzeitig ist völlig offen, wann er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Nach Weihnachten wolle er zumindest wieder aufs Eis gehen, sagte Warsofsky noch, ehe er wieder in der Kabine verschwand.

