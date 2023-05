Augsburger Panther

Drew LeBlanc über die Trennung von den Panthern: "Wir waren ziemlich verletzt"

Plus Acht Jahre prägte Drew LeBlanc das Spiel der Panther. Nach dem Fast-Abstieg beendete der Klub die Zusammenarbeit. Diese Entscheidung schmerzt den US-Amerikaner.

Wie sehr schmerzt Sie die Entscheidung der Panther, Ihnen keinen neuen Vertrag mehr zu geben?

Drew LeBlanc: Um ehrlich zu sein, waren wir ziemlich verletzt, als der Klub uns sagte, dass sie uns nicht zurückhaben wollen. Hier wollten wir als Familie meine Spielerkarriere beenden. Unsere Kinder sprechen Deutsch, sie haben Freunde in der Schule, ihre Ärzte sind hier, wir lieben die Stadt. Außerdem hatte ich das Gefühl, mich gut mit dem zu identifizieren, was die Panther-Organisation repräsentiert und habe mein Bestes getan, dies jederzeit vorzuleben. Andererseits war ich in der vergangenen Saison einer der Anführer im Team und ich übernehme die Verantwortung dafür, dass das Team nicht den Erfolg hatte, den wir hätten haben sollen. Da inzwischen einige Tage vergangen sind, kann ich verstehen, warum sich der Klub trennen und neu anfangen will. Sie möchten jetzt eine andere Kultur aufbauen und ich wünsche ihnen alles Gute.

Merken Sie, dass viele Fans über die Entscheidung der Panther sehr verärgert sind?

LeBlanc: Ja, die Fanunterstützung war unglaublich. Es macht mich demütig zu sehen, was ich ihnen bedeutet habe. Sie sind einer der Hauptgründe, warum unsere Zeit hier so schön war. Die Atmosphäre im Curt-Frenzel-Stadion ist die beste, in der ich je gespielt habe. Ich werde es definitiv vermissen, an Spieltagen durch das Panther-Maul aufs Eis zu kommen. Ich werde die Energie in der Halle vermissen.

