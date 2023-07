Ehemaliger AEV-Torhüter Harry Lindner tot

Mit Paul Ambros spielte Schlussmann Harry Lindner in den 60er Jahren für den Augsburger EV. Nun ist er gestorben.

Er gehörte noch zu der Generation Unerschrockener, die sich ohne Helm und Gesichtsmaske in ein Eishockeytor stellten: Harry Lindner. Von 1959 bis 1965 hütete er das Tor des EV Füssen in der Eishockey-Bundesliga, wurde dabei mehrfach deutscher Meister und gewann 1964 den legendären Spengler-Cup in Davos. 1965 folgte der Wechsel nach Augsburg. Curt Frenzel, Herausgeber unserer Zeitung, hatte Lindner dorthin gelotst und ihm einen Job bei der Augsburger Allgemeinen verschafft.

In der gleichen Saison wechselte sein Nationalmannschaftskollege Paul Ambros zusammen mit Lindner zum Augsburger EV. Bis 1969 spielte der Torhüter im damals noch komplett offenen Curt-Frenzel-Stadion, unter anderem zusammen mit Ernst Köpf senior, Albert Loibl, Sepp Ponitz oder Toni Waldmann.

Nach langer Krankheit ist Lindner vor wenigen Tagen im Alter von 81 Jahren in Augsburg verstorben. In Füssen arbeitete er neben dem Eishockey noch als Elektriker bei den Elektrizitätswerken Reutte. Im vergangenen Jahr feierte Lindner mit seiner aus Füssen stammenden Frau Anita diamantene Hochzeit. Wie seine Witwe mitteilte, sei er nun friedlich eingeschlafen. Insgesamt bestritt der Torhüter 15 Länderspiele und wurde vierfacher deutscher Eishockeymeister.

