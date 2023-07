Augsburger Panther

Eine Panther-Legende für Iserlohn: Drew LeBlanc bleibt der DEL erhalten

Plus Drew LeBlanc ist immer noch in den Herzen der Panther-Fans. Kommende Saison wird er als Gegner nach Augsburg kommen. Viele AEV-Fans trauern ihrem Liebling noch hinterher.

Drew LeBlanc und die Augsburger Panther – das war acht Jahre lang eine besondere Beziehung. Es gab keinen AEV-Spieler, der die Scheibe gefühlvoller behandelte als der Mann aus Minnesota. LeBlanc war Teil des Teams, das 2019 bis ins Halbfinale der DEL-Meisterschaft vordrang und danach in der Champions Hockey League zum ersten Mal in der Geschichte des Augsburger Eishockeys international spielte. Der heute 34-Jährige sammelt in seiner Zeit in Augsburg in 401 Spielen 314 Punkte (93 Tore/221 Vorlagen). Es sind nur vier Zähler weniger als der DEL-Rekordspieler und -torjäger des Vereins, Duanne Moeser. LeBlanc spielte sich in die Herzen der AEV-Fans. Die Entscheidung, ihm keinen neuen Vertrag mehr zu geben, sorgte bei den Fans auch nach seinen beiden schwachen letzten Spielzeiten für Unverständnis. Nun steht fest: Kommende Saison wird es ein Wiedersehe mit dem US-Amerikaner geben – er wird als Teil eines gegnerischen Teams nach Augsburg kommen.

Denn am Freitag bestätigten die Iserlohn Roosters auch offiziell, was sich am Abend zuvor schon angekündigt hatte: Drew LeBlanc hat einen Vertrag bei den Sauerländern unterschrieben und wird seine nächsten Tore für das Team von Ex-Bundestrainer Greg Poss schießen. Christian Hommel, der sportliche Leiter der Roosters, wird in der Stellungnahme wie folgt zitiert: "Drew hat in dieser Liga nun fast ein Jahrzehnt lang nachgewiesen, welche Qualitäten er hat und wir sind sehr froh, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten." LeBlanc selbst kommentiert die Unterschrift wie folgt: "Meine Familie und ich hatten in Augsburg eine großartige Zeit, wir verlassen so etwas wie unser zweites Zuhause. Gleichzeitig freuen wir uns sehr, eine neue Stadt und ein neues Umfeld kennenzulernen – so wie ich den Klub selbst erlebt habe und nach allem, was ich bisher gehört habe, werden wir uns auch in Iserlohn sehr wohlfühlen."

