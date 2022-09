Augsburger Panther

vor 17 Min.

Er war wirklich da: Wie die Panther von Nico Sturms Erfolg profitieren könnten

Plus Der Stanley Cup und Augsburg? Bis vor Kurzem wollte das nicht zueinander passen. Dank Nico Sturm hat sich das geändert – es soll ein Signal für Jugendspieler sein.

Von Florian Eisele

Am Ende scherzte einer der Eishockey-Fans, die an diesem 23. Juli ins Curt-Frenzel-Stadion gekommen waren, dürfte Nico Sturm wohl mit jedem Augsburger ein Foto gemacht zu haben. Tatsächlich war der Andrang riesig: Die Schlange reichte vom Bereich, wo bei den Panthern sonst die Auswärtsfans positioniert sind, einmal quer durchs Stadion, bis zum Stehplatzblock der AEV-Fans. Die Gelegenheit dürfte aber tatsächlich so bald nicht wiederkommen: An diesem Tag präsentierte Nico Sturm aus dem Augsburger Stadtteil Bergheim eine der prominentesten Trophäen der Sportwelt in seiner Heimatstadt: den Stanley Cup. Der 27-Jährige nahm sich geduldig Zeit für jeden, der eine Erinnerung haben wollte. Vielleicht wollten sich manche damit vergewissern: Der Stanley Cup in Augsburg – das ist wirklich passiert.

