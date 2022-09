Erst zum Röntgen, dann nach Hause: Neuzugang Morand verlässt die Panther schon wieder

Am Montagmorgen checken Teamärzte noch eine Fingerverletzung von Antoine Morand. Kurz darauf muss der Panther-Stürmer seine Sachen packen.

So hart kann das Profigeschäft sein: Noch am Montagmorgen ließ Panther-Stürmer Antoine Morand seinen Finger in der Augsburger Arthro-Klinik checken, den er sich bei einem Faustkampf in Ingolstadt am Vortag verdreht hatte. Kurz darauf musste der 23-jährige Kanadier dann seine Sachen packen. Wie die Panther am Dienstag mitteilten, wird Morand den Verein verlassen - nur knapp sechs Wochen, nachdem er in Augsburg überhaupt erst einen Vertrag unterschrieben hatte.

Morands Vertrag war von Beginn befristet. Ein Abgang bahnte sich wohl an.

Wie sich erst jetzt herausstellt, war das Arbeitspapier von Beginn an befristet. Nun verständigten sich Clubverantwortliche und Spieler auf ein Ende der Zusammenarbeit. Morand war Ende Juli aus der Organisation der San Jose Sharks nach Schwaben gewechselt. In der zweitklassigen AHL hatte der Angreifer bis dahin für die San Diego Gulls, die Syracuse Crunch und San Jose Barracuda 16 Tore und 32 Vorlagen in 152 Partien gegeben.

Während der Vorbereitung in Augsburg blieb Morand weitgehend blass. Nur ein Assist in sieben Testspielen stand am Ende auf seinem Konto. Ein Abgang hatte sich wohl angebahnt. Denn die Verantwortlichen befinden sich nach Vereinsangaben bereits in Gesprächen mit möglichen Neuzugängen. Weil Morand bei keinem Pflichtspiel zum Einsatz kam, bleibt dem AEV noch eine zusätzliche Ausländerstelle zur Lizenzierung. Hauptgesellschafter Lothar Sigl will die vakante Position in der Offensive noch vor dem Saisonstart der DEL am 16. September besetzen.

