Erste Heimpleite für Panther gegen die Adler aus Mannheim

Nach einem schwachen Auftaktdrittel unterliegen die Augsburger Panther dem Spitzenteam aus Mannheim. Für zwei Verteidiger gibt es wichtigeres als Eishockey.

Es hat sich früh abgezeichnet, das das schief geht. Im dritten Heimspiel ist die Serie der Panther gerissen. Nach zwei Erfolgen im Curt-Frenzel-Stadion gingen die Augsburger Panther am Freitagabend erstmals zu Hause leer aus. Mit 1:4 (0:3, 0:0, 1:1) unterlag die Mannschaft von Trainer Peter Russell vor 5588 Zuschauern den Mannheimer Adlern. Ein schwaches Auftaktdrittel kostete die Punkte.

Für Torwart Dennis Endras hatte die Partie eine besondere emotionale Note. Der 37-Jährige traf auf den Klub, für den er zuvor zehn Jahre lang gefangen und zwei Meistertitel geholt hatte. Vom Eröffnungsbully weg gerieten die Gastgeber unter Druck. Nach nur 26 Sekunden musste Endras den Puck zum ersten Mal aus dem eigenen Tor holen. Mark Katic hatte zum 1:0 getroffen. Jordan Szwarz erhöhte auf 2:0 und beim 3:0 durch Nationalstürmer Matthias Plachta lenkte AEV-Verteidiger David Warsofsky den Puck mit seinem Schlittschuh unhaltbar für Endras ins eigene Tor.

Panther gegen Mannheim permanent unter Druck

Die Augsburger standen permanent unter Druck. Zudem konnte Trainer Russell lediglich sechs Verteidiger aufbieten, weil es wichtigeres als Eishockey gibt. Henry Haase und Wade Bergman wurden jeweils zum zweiten Mal Vater und kümmerten sich um ihre Frauen und den Familienzuwachs. Zwischenzeitlich mussten die Augsburger gar mit nur fünf Verteidigern auskommen. Kapitän Brady Lamb knickten nach einem unglücklichen Zusammenprall mit einem Mannheimer und einem Knock-out in der zehnten Minute die Beine weg. Der Kanadier erholte sich jedoch schnell wieder und spielte weiter.

Die Panther versuchten den Spielaufbau immer wieder mit langen Pässen aus der Abwehr auf hoch fahrende Stürmer. Der Plan ging jedoch meist nicht auf, da Mannheim viele Zuspiele abfing und sofort konterte. Die Gastgeber kamen so kaum zum Luft holen. Endras musste mehrmals in höchster Not retten und verhinderte einen höheren Rückstand.

Im zweiten Drittel erspielten sich der Augsburger mehr Chancen, auch weil die Angreifer sich tiefer anboten. Doch Nationaltorwart Felix Brückmann im Adler-Tor gab sich keine Blöße.

Lesen Sie dazu auch

Nach 44 Minuten nutzte Adam Johnson einen Abwehrschnitzer der Adler und verkürzte mit seinem dritten Saisontor auf 1:3. Die Hoffnung auf eine AEV-Aufholjagd zerstörte David Wolf nur vier Minuten später mit dem 1:4.

Augsburger Panther Endras - Gregorc, Lamb; Warsofsky, Sacher; Rogl, Länger - Soramies, Clarke, Saponari; Johnson, LeBlanc, Volek; Kuffner, Broadhurst, Wännström; Trevelyan, Stieler

Tore 0:1 Katic (1.), 0:2 (Szwarz (14.), 0:3 Plachta (18.), 1:3 Johnson (44.), 1:4 Wolf (48.) Zuschauer 5588