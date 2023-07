Augsburger Panther

Ex-AEV-Publikumsliebling Drew LeBlanc steht vor Wechsel innerhalb der DEL

Plus Bei den Augsburger Panthern erhielt der US-Amerikaner nach der Saison keinen Vertrag mehr. Jetzt steht er vor einem Wechsel zu einem DEL-Konkurrenten.

Drew LeBlanc war bei den Augsburger Panthern eine Institution: In seinen acht Jahren gehörte der Edeltechniker meist zu den besten AEV-Profis, sammelte in 401 Spielen 314 Punkte (93 Tore/221 Vorlagen). Sogar der Punkterekord des Augsburger Rekordspielers Duanne Moeser war in Gefahr, der es in 568 DEL-Partien für Augsburg auf 318 Zähler (144/174) gebracht hatte. Nach der enttäuschenden Saison der Panther war klar: LeBlanc wird keine weiteren Punkte mehr im AEV-Shirt sammeln, die sportliche Leitung entschied, dass der 34-Jährige keinen neuen Vertrag erhalten soll. Die sportliche Zukunft des Spielmachers war unklar - bislang. Denn wie unsere Redaktion erfuhr, steht LeBlanc vor der Unterschrift bei einem DEL-Konkurrenten der Panther.

Demnach wird LeBlanc in der kommenden Saison für die Iserlohn Roosters auflaufen. Die Details sind geklärt, die Roosters werden die Personalie wohl zeitnah bekannt geben. Damit wird es in der kommenden Saison vier Wiedersehen mit dem langjährigen Publikumsliebling geben. Zum ersten Mal wird das in Iserlohn der Fall sein, wenn am Freitag, 13. Oktober, das Heimspiel gegen die Panther ansteht. Zum ersten Mal ins Curt-Frenzel-Stadion zurückkehren wird LeBlanc dann am Sonntag, 3. Dezember.

