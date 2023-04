Ex-AEV-Stürmer Michael Clarke wechselt zu den Straubing Tigers

Mitte März hatten die Augsburger Panther den Abgang des Deutsch-Kanadiers bekannt gegeben. Nun steht sein neuer Klub fest: die Straubing Tigers verpflichten ihn.

Dass Michael Clarke bei den Augsburger Panthern keinen Zukunft hat, hatte der AEV Mitte März bekannt gegeben: Der 28-Jährige sei einer von mehreren Spielern, die den Klub "aus unterschiedlichen Gründen" verlassen" werden. Nun ist klar, wohin es Clarke zieht: DEL-Konkurrent Straubing Tigers sicherte sich die Dienste des gebürtigen Kanadiers mit deutschem Pass.

Jason Dunham, der sportliche Leiter der Straubinger, freut sich über den Deal: "Michael ist ein flexibel einsetzbarer Stürmer, der in den vergangenen Spielzeiten großes Potential gezeigt hat. Ich habe ihn als harten Arbeiter erlebt, der stets für sein Team kämpft und einsteht. Wir freuen uns daher sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm." Bei den Straubingern, die in der kommenden Saison doch noch in DEL-Spielen auf Clarkes Ex-Klub Augsburg treffen werden, erhält der Angreifer das Trikot mit der Nummer 10.

13 Bilder Das ist der Kader der Augsburger Panther für die Saison 2023/24 Foto: Siegfried Kerpf

Michael Clarke war 2020 aus Iserlohn zu den Augsburger Panthern gewechselt

Clarke war im Sommer 2020 von den Iserlohn Roosters zu den Augsburger Panthern gewechselt. Bei den Roosters und zählte er vor allem in seiner zweiten Saison zu den Stützen seines Teams, schoss in 48 Spielen 13 Tore und gab sieben Vorlagen. Nach einer guten zweiten Saison beim AEV konnte er aber in der nun abgelaufenen Spielzeit nicht an die zuerst gezeigten Leistungen anknüpfen - ein Umstand, der allerdings auf viele Spieler im Augsburger Kader zutrifft. Insgesamt gelangen ihm im Trikot der Panther in 128 Spielen 45 Scorerpunkte.

Vor seinem Sprung in die DEL spielte der 1,80 Meter große und 83 Kilogramm schwere Stürmer in der kanadischen Uni-Liga USports für die St. Francis Xavier University. Dort sammelte er 102 Scorerpunkte in 108 Partien. In der DEL stehen bislang 37 Tore und 34 Assists zu Buche. (AZ, eisl)

Lesen Sie dazu auch