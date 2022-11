Ex-AEV-Trainer Larry Mitchell: "Augsburg gehört in die DEL"

Plus Larry Mitchell ist seit 1. November Sportdirektor beim EHC Kloten. Der 55-Jährige spricht über seine neue Aufgabe in der Schweiz sowie die Gerüchte über eine AEV-Rückkehr.

Larry Mitchell, seit 1. November sind Sie als Sportdirektor beim EHC Kloten tätig. Wie haben Sie sich als "bayerischer Deutsch-Kanadier" in der Schweiz eingelebt?