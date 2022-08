Frischer Wind bei den Panthern in der Saisonvorbereitung

Plus In den ersten Testspielen präsentieren sich die Augsburger lernfähig. Der Niederlage zum Auftakt folgt eine deutliche Leistungssteigerung. Das gefällt auch dem neuen Trainer.

Es ist früh in der Vorbereitung und deshalb gefährlich, schon nach den ersten beiden Testspielen Rückschlüsse auf die kommende Saison der Augsburger Panther zu ziehen. Trotzdem gibt es die ersten Erkenntnisse. Zum Beispiel die, dass es nach der verdienten 0:2-Auftaktniederlage beim Dolomitencup gegen das tschechische Team aus Pardubice eine deutliche Reaktion der Mannschaft gab.